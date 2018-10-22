Германия призывает ЕС прекратить продажи оружия саудитам

Берлин, , 18:05 — REGNUM Германия замораживает контракты по поставкам оружия в Саудовскую Аравию и призывает страны Евросоюза сделать то же самое, 22 октября передает агентство Associated Press.

«На данном этапе мы не будем одобрять дальнейший экспорт оружия, потому что мы хотим знать, что произошло. Для нас важно достичь общей европейской позиции… потому что только отказ всех европейских стран произведет впечатление на Эр-Рияд», — заявил журналистам министр экономики Германии Питер Альтмайер.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что экспорт оружия в Саудовскую Аравию «невозможен в нынешней ситуации» из-за неопределенности с гибелью журналиста Джамала Хашогги в саудовском консульстве в Стамбуле.

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