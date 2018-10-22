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Путин: «Юридически Севастополь всегда был в составе России»

Политика

Владимир Путин обсудил с Сергеем Собяниным сотрудничество между Москвой и Севастополем

Москва, 22 октября 2018, 17:44 — REGNUM  Севастополь с юридической точки зрения относился к России даже в период вхождения Крыма в состав Украины, заявил 22 октября президент России Владимир Путин.

В ходе встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным глава государства поинтересовался о том, как идёт сотрудничество между российской столицей и Севастополем.

«Мы с Севастополем города-побратимы и во все времена, даже когда Севастополь не был в составе России, всегда помогали», — сказал столичный мэр.

«Юридически он всегда был в составе России», — заметил на это Владимир Путин.

Напомним, Крым воссоединился с Россией после референдума в марте 2014 года, на котором подавляющее большинство населения полуострова высказалось за вхождение в состав Российской Федерации. Референдум стал реакцией на произошедший в феврале того же года государственный переворот на Украине, результаты которого отказались признавать жители Крыма.

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Воссоединение Крыма с Россией
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