Заявление посла России о готовности защитить Белоруссию появилось вовремя

Москва, , 17:37 — REGNUM Заявление Михаила Бабича о готовности России защитить Белоруссию в случае агрессии появилось в нужное время, оно подчеркивает характер отношений между двумя странами и напоминает западным правым реваншистам, что «Восточных кресов» больше не будет, отметил в понедельник, 22 октября, шеф-редактор аналитической редакции ИА REGNUM Юрий Баранчик, комментируя заявление посла России в Белоруссии о том, что РФ будет воспринимать любое нападение на Белоруссию как нападение на саму Россию.

Как сообщалось ранее, в эфире местного телеканала «Беларусь 1» Бабич заявил, что «любое нападение на Белоруссию будет расцениваться как нападение на Россию со всеми вытекающими последствиями». Так посол ответил на вопрос о возможном размещении американской базы в Польше недалеко от белорусской границы.

«Заявление посла России в Белоруссии Михаила Бабича о том, что Россия готова защитить Белоруссию в случае агрессии, появилось очень вовремя. Оно лишний раз подчеркивает характер отношений между двумя странами. Это не просто финансово-экономический союз, отношения между нашими странами носят подлинно братский характер.

Ведь известно, что друг лучше всего познается в беде. И заявление Михаила Бабича — это очень своевременное напоминание западным правым реваншистам, прежде всего, в Польше, что никаких «Восточных кресов» больше не будет.

Мы начали решать наши проблемы в экономике Союзного государства, в частности, в области поставок нефтепродуктов. Многое на этом пути еще предстоит сделать, в том числе в сфере поставок сельскохозяйственной продукции.

Поэтому защита достижений Союзного государства от любого вмешательства извне целиком и полностью укладывается в братский характер отношений народов России и Белоруссии. И, кстати, в этом виден принципиально иной стиль решения проблем новым послом России по сравнению с его предшественником», — отметил Баранчик.