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В Крыму назвали «идиотизмом» планы Киева по переименованию региона

Политика

В Верховной раде хотят переименовать несуществующую «Автономную Республику Крым» в «Крымско-татарскую автономию»

Симферополь, 22 октября 2018, 17:32 — REGNUM  Депутат Государственного совета Крыма Владислав Ганжа назвал инициативу депутата Верховной рады Украины Рефата Чубарова о переименовании Крыма «торжеством полного идиотизма украинской стороны», передаёт телеканал RT.

Ганжа отметил, что в Киеве «прекрасно понимают», что сегодняшний день Крым не имеет никакого отношения к Украине ни фактически, ни юридически.

«Украинские власти пытаются, даже не воплотить в жизнь какие-то пустые инициативы, а просто постоянно создают пустой фон вокруг Крыма. Нам всё равно, как украинские власти будут называть наш полуостров», — подчеркнул депутат.

По его словам, в Крыму «уже привыкли к подобным дурным инициативам и не обращают на них внимания». «Неприятно то, что Киев постоянно спекулирует и пытается набирать политические очки в преддверии предстоящих выборов», — сказал Ганжа.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня Рефат Чубаров сообщил, что сформированная в Киеве рабочая группа, занимающаяся разработкой проекта о «статусе» несуществующей «Автономной Республики Крым», намерена рассмотреть вопрос о переименовании региона.

В качестве вариантов нового наименования рассматриваются «Крымская автономия» и «Крымско-татарская автономия», отметил Чубаров.

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине хотят переименовать Крым

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