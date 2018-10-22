У и.о. мэра Ярославля не будет пресс-секретаря

Ярославль, , 17:26 — REGNUM Бывший пресс-секретарь мэров Ярославля и Рыбинска Светлана Израйлева возглавит с 23 октября управление информационной политики и социальных коммуникаций мэрии города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля.

Светлана начинала свою карьеру журналистом в Рыбинске, затем работала вместе с Владимиром Слепцовым в Химках. Вернулась с ним в Ярославль, где и стала пресс-секретарём мэра. В октябре прошлого года она стала работать пресс-секретари мэра Рыбинска. В Ярославле ее должнгостьб заняла Оксана Камбович, уволившаяся после отставки Слепцова.

В мэрии Ярославля пресс-секретаря мэра не будет вообще, в принципе. С 23 октября в пресс-службе (управлении информационной политики и социальных коммуникаций — ИА REGNUM ) появится начальник Светлана Израйлева, весь функционал по управлению и взаимодействию со СМИ будет на ней», — сказала корреспонденту ИА REGNUM советник и.о. мэра Ярославля Елена Жильцова.

Светлана Израйлева подтвердила свое возвращение в мэрию Ярославля.