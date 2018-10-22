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Российских актеров Ярмольника и Алферову внесли в черные списки на Украине

Политика

Им как минимум запрещен въезд на Украину

Киев, 22 октября 2018, 17:20 — REGNUM  Министерство культуры Украины посчитало, что российские актеры Ирина Алферова и Леонид Ярмольник являются лицами, которые угрожают национальной безопасности Украины. В связи с этим украинский минкульт решил внести Ярмольника и Алферову в черные списки, сообщает сегодня, 22 октября, пресс-служба ведомства.

Ярмольник и Алферова были внесены в перечень деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности Украины. В этом черном списке находятся уже около 140 российских деятелей культуры, которым запрещён въезд на Украину.

Сам Ярмольник назвал решение Киева идиотизмом.

«Они давно тасуют мою фамилию из одного списка в другой. Пусть что хотят, то и делают. На их идиотизм даже реагировать не стоит», — заявил актер журналистам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня президент России Владимир Путин распорядился ужесточить санкции против Украины.

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