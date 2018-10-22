Учения НАТО в Норвегии. Противник — высокотехнологический паук

Осло, , 17:16 — REGNUM В Норвегии готовятся к началу крупномасштабных военных учений НАТО Trident Juncture 18, в сценарии которых легко угадывается антироссийская направленность. Подробности легенды натовских учений сообщает 22 октября издание EaDaily.

Начинающиеся учения считаются самыми крупными после окончания холодной войны. Маневры НАТО в Норвегии разделены на три этапа — развертывание и передислокация войск и техники, полевые и морские учения, командно-штабные учения.

Развертывание и передислокация проходили с августа текущего года, полевая и морская фаза запланирована с 25 октября по 7 ноября, командно-штабной этап пройдет с 14 по 23 ноября.

Главной целью проведения учений является проверка и совершенствование взаимодействия сил альянса в операции высокой интенсивности против технологически оснащенного противника.

Сценарий натовских манёвров Trident Juncture 18 предусматривает военную операцию по освобождению части территории Норвегии, оккупированной высокоразвитой страной «Муринус»(в переводе с латыни — паук).

В учениях примут участие 53 тыс. военнослужащих НАТО, причем 14% из них выпадает на долю США, приславших на эти учения всю авианосную группу CSG-8 во главе с авианосцем «Гарри Трумен».

Норвегия в сезон окончания осени выбрана для учений из-за сходства климата с Россией. Относительно низкие температуры (по прогнозам от 6 до 10 градусов Цельсия) должны обеспечить проверку снаряжения и системы снабжения войск.

Стоит отметить, что ряд проблем с недостаточно теплым полевым обмундированием, обнаруженный еще на фазе развертывания войск, в перспективе обеспечит более четкое понимание командования и военных ведомств стран НАТО, в какую сторону надо проводить изменения в этой части снабжения. Это только один из примеров заметной результативности таких учений.

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