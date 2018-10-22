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Курских госслужащих наказали за попытки утаить доходы

Политика

Прокуратура нашла нарушения антикоррупционного законодательства

Курск, 22 октября 2018, 17:13 — REGNUM  Должностных лиц государственной инспекции труда и комитета лесного хозяйства Курской области привлекли к дисциплинарной ответственности за неполные сведения о собственности и доходах. Об этом 22 октября сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Прокуратура области провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции, согласно которому госслужащие обязаны представлять работодателю сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах супругов и несовершеннолетних детей.

Одна из служащих инспекции не указала информацию об объекте незавершенного строительства, который находится у неё в совместной собственности с супругом. Ещё несколько сотрудников комитета лесного хозяйства представили неполные сведения о доходах.

После представления прокуратуры нарушения были устранены, а должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

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Доходы государственных чиновников
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