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Трамп: Гватемала, Сальвадор и Гондурас больше не получат помощь от США

Политика

Все из-за «каравана мигрантов»

Вашингтон, 22 октября 2018, 17:08 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна прекратит или существенно сократит финансовую помощь таким странами, как Гватемала, Гондурас и Сальвадор из-за того, что они пропустили так называемый «караван мигрантов». Об этом Трамп написал сегодня, 22 октября, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Трамп разгневан тем, что власти Гватемалы, Гондураса и Сальвадора «не в состоянии выполнить свою работу» и сделали так, что «караван мигрантов», который двигается к границе США, прошел через территорию этих стран беспрепятственно.

«Теперь мы начнём прекращать или существенно сокращать масштабную финансовую помощь, которую мы им на регулярной основе выделяли», — заявил Трамп.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «караван мигрантов» состоящий из граждан стран Центральной Америки, движущийся к границе США, увеличился до 5 тыс. человек.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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