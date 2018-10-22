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Болтон обсудил с Патрушевым «соглашения о вооружениях»

Политика

И другие вопросы

Москва, 22 октября 2018, 16:53 — REGNUM  Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на встрече с секретарем Совета Безопасности России Николаем Патрушевым обсудил ряд вопросов, в том числе «соглашения о вооружениях». Об этом сегодня, 22 октября, сообщает пресс-служба посольства США в Москве.

«Они обсудили широкий круг вопросов, включая соглашения о вооружении, Сирию, Иран, Северную Корею и борьбу с терроризмом», — сказано в сообщении посольства США в Twitter.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Болтон прибыл в Москву с двухдневным визитом, в ходе которого он проводит переговоры с Патрушевым и с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Также не исключается короткая встреча Болтона с президентом России Владимиром Путиным по вопросу договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

Напомним, что буквально накануне визита Болтона в Москву президент США Дональд Трамп заявил, что его страна готова выйти из договора РСМД.

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Российско-американские отношения
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