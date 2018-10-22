Антироссийская пропаганда Запада начала бить по гегемонии США

Руслан Хубиев, , 21:12 — REGNUM

Не секрет, что Запад в своей подрывной работе все последние годы усиленно формировал идеологическую основу для будущих действий против России. А если точнее, легитимизировал их в общественном сознании, обосновывая информационными выдумками, спекуляциями и откровенным подлогом. При этом сама сложившаяся ситуация не имеет никакого отношения к Крыму, Сирии, политическому строю или внешней политике страны, а целиком и полностью основывается на том, что Россия снова набирает обороты.

То, что со стороны англосаксов мы видим двойные стандарты, элементарно — сравним провокацию британских спецслужб со Скрипалями и реальное убийство саудитами представителя одного из влиятельных кланов в Турции журналиста Хашогги. В одном случае мы имеем крик на весь мир, во втором — многие на Западе вообще хотят представить дело так, как будто ничего и не было, никакой расчлененки в саудовском посольстве в Турции.

Нынешняя идеологическая работа против «русских» имеет системный характер, одинаковые исторические причины и проводится далеко не в первый раз. Незадолго до втягивания Российской Империи в Первую мировую войну и организации революции Менделеев писал: «При нынешних темпах развития к середине XX века у нашей страны будет 600 млн жителей», а Пётр Столыпин добавлял: «Дайте государству 20 лет покоя, внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней страны».

Как только это стало очевидно для Запада, необъявленная война против России началась. Первая мировая, вступить в которую императорский дом умоляла Британия. Затем революция с британскими же корнями, распад страны, потеря населения, попытка разделить территорию на куски с интервенцией иностранных войск. Вновь очередной бурный рост и вновь осознание Западом конкурентной угрозы. Очередное формирование антироссийского блока, теперь уже против СССР, и снова война.

До 2014 года Россия переживала бурный подъем, отчасти продолжается он и сегодня. Идея Путина об объединении Евразии, объявление Кремля о независимости страны, Мюнхенская речь 2007 года, операция «по принуждению к миру» Грузии, возрождение армии, вмешательство в планы США на Украине и Крыму, лишение Штатов ключевого контроля над энергопотоками и террористическими «армиями», Ближний Восток и Сирия, Африка и новые альянсы, и наконец, заявка на будущее озвученная в марте 2018 года:

«Нам нужно понимать, — сказал тогда президент страны, — что без современного здравоохранения, образования, инфраструктуры, без современной науки, без современных технологий, без робототехники, генетики, биологии нам невозможно будет сохраниться как суверенной стране. Мы находимся на пороге смены технологического уклада, и тот, кто опоздает в этом соревновании, мгновенно окажется в зависимости от других. Я хочу еще раз это подчеркнуть — такая страна попадет в полную зависимость от лидеров данного процесса. Мы не можем этого допустить, и даже более того, у нас есть все компетенции и всё необходимое для того, чтобы самим стать одним из лидеров этого прогресса».

Говоря проще, Россия не просто вышла из-под контроля коллективного Запада во главе с США, но и успешно усиливалась прямо под консолидированным давлением. А в 2018 году и вовсе заявила, что намерена стать одним из будущих лидеров технологического рывка, на старте которого уже выстраиваются ведущие страны мира.

Зная это, не сложно понять, почему, как и ранее в подобные исторические моменты, англосаксонский мир снова консолидирует Запад против России. В этом нет ничего нового, но именно это отвечает на вопрос «почему».

Навязывая представления о русских как о «вселенском зле», Запад преследует те же исторические цели, что и ранее. Столетиями, в моменты роста силы и влияния страны, этот процесс повторялся снова и снова. Иногда в этническом контексте, иногда в культурно-историческом ключе, но Запад всегда обесчеловечивал Россию, дабы остановить ее развитие и доказать своим народам, что против «вселенского зла» — любые средства хороши.

В сегодняшнем мире, где ключевые проблемы Запада снова достигли пика — отсутствие новых рынков сбыта, невозможность обнулить систему, начав новую мировую войну, критический объем долгов, появление реальных конкурентов и сложность с началом новых вторжений, константой остается лишь одно — Россия, которая является преградой на пути решения данной проблемы. Будучи сердцем Евразии, наша страна остается закрытыми воротами в колоссальную кладовую мировых природных запасов и вместо того, чтобы «знать свое место», отказывается делиться ими, когда приказывает «цивилизованный мир».

Более того, она «ворует» ресурсы прямо из-под их носа, возвращая себе треть мировых ресурсных запасов в Арктике, вновь объявляя отобранную в 90-е годы территорию своей. Бьет по самому ценному — мировым торговым путям, контроль над которыми всегда был основой западного гегемонизма, строит Северный морской путь, участвует в китайском Шелковом пути, перенаправляет на Транссиб и БАМ товарные потоки, причем из Японии, Южной Кореи и прочей «экспортной» Азии, «подчиняющейся» США.

Постоянно мешает «демократическим» вторжениям в богатые ресурсами страны, не дает получить контроль над линиями поставок энергоносителей, имеет наглость требовать равного отношения и исполнения международных норм, в конце концов, еще и развивается, хотя давно должна была стать «разорванной в клочья» региональной державой. Разве не очевидно, что демонизация «этой страны» просто необходима, ведь нынешние меры противодействия не срабатывают в этот раз.

И англосаксы приступили к делу. С 2018 года была запущена новая информационная стратегия — «когнитивная концепция противодействия России». В ее рамках активно открываются новые «фабрики троллей» для сети интернет, блокируются российские и альтернативные источники информации, покупаются и прибираются к рукам популярные «лидеры мнений», СМИ становятся еще более ангажированными, при первых же признаках сводя все к образу «врага». Экономического — в лице Китая, и военно-политического — в лице нашей страны. Всякий раз, когда в мире происходит хоть что-то плохое, выясняется, что за этим стоят «руки Кремля».

На первый взгляд, приемы англосаксонской пропаганды действительно выдают успехи, но реальность в современном мире куда более сложна. Парадокс «параллельных информационных реальностей» — это всё, чего пока добилась западная машина. Абсолютно невозможный ранее плюрализм мнений, проявившейся благодаря интернету, блогосфере и альтернативным СМИ, активно мешает русофобскому процессу.

В то время как опросы общественного мнения неизменно показывают растущее желание большинства жителей ЕС наладить отношения с Москвой, ведущие СМИ Запада говорят, что всё обстоит с точностью до противоположного.

Яркий пример этому — Германия, где даже обыденное понятие «понимающий» Россию или «понимающий» Путина преподносится прессой как ругательство, а заодно повод для клейма. Неудивительно, что при столько грубом подходе даже ежегодный доклад флагманской американской компании Edelman, Trust Barometer, ярко показывает, что с 2014 по 2018 год уровень доверия к СМИ по всему западному миру активно падает.

Учитывая вышеописанное, лишь сейчас становится очевидным, насколько верным было решение начать возрождение страны с двух простых вещей — снятия долговой «удавки» и укрепления обороны на основе новых вооруженных сил. К нынешнему моменту мы увидели, что политики Запада, пережившие холодную войну, ушли, и осознание хрупкости мира ушло вслед за ними. Запад бездумно раскручивает спираль эскалации, и, если бы Россия заранее не позаботилась о том, чтобы ограничить ее паритетом стратегических и конвенциональных возможностей, неверные решения, которые в политике, как известно, стоят мира, давно были бы воплощены.

Теперь Запад делает ставку на психологическую обработку населения, жителей Запада и граждан РФ. Однако пока это по большей части приводит к возрождению национальных чувств и еще более ярому желанию независимости.

Представления 90-х годов о том, что окончание холодной войны стало окончательным триумфом для западной демократии, к счастью, оказалось ложным. Последствия использования информационных технологий слишком сильно изменили мир. Они уже внесли новый вид конкуренции в конфликты между великими державами, благодаря чему насильное навязывание западной и американской пропаганды, культуры, ценностей и однополярных мнений не принесло результата.

Даже объявление общего врага по давно зарекомендовавшим себя сценариям и то начало приводить к противоположным результатам. К возрождению национализма и борьбе стран за независимость. В ряде государств ЕС, в Японии, в Южной Корее и прочих ключевых союзных странах Америки желание избавиться от вашингтонского диктата растет. А одновременно с этим растет и роль доказавшей свою силу и способность сопротивляться не только Вашингтону, но и коллективному давлению «вассалов» США России.

Так, вместо очернения нашей страны, действия западных СМИ и политико-экономическое давление приносят побочные результаты — все те, кто ранее желал получить право на суверенитет и управление своими делами без вмешательства, видят в Москве единственную альтернативу и опору в современном мире. Единственный пример, показавший, что и они могут совершить этот шаг, воспользовавшись российской протекцией и защитой.

Делегации стран — союзников США в Кремле, от высших монарших особ дома Саудов до Китая, Японии, Австрии, Италии и прочих стран, тому явное доказательство. В конце концов, провал всех попыток политической изоляции России произошел не из-за действий Москвы по его прорыву, а из-за визитов самих западных делегаций, занимающих очередь в Кремле.

Ввиду этого попытки давления на умы россиян лишь усилятся. Операции в сети интернет со стороны создаваемых Западом структур, подразделений и институтов станут фокусом агрессии и будут непременно нарастать. Продолжатся попытки переписывания истории, появятся новые поводы для разжигания «революционных» настроений, для работы «пятой колонны» и скупки «лидеров мнений» на деньги и ресурсы из США. Тем не менее простых решений у Вашингтона уже не будет. Россия перекрыла большинство традиционных мер по деструктивной игре против суверенности страны.

При наличии или создании определенных условий Запад гарантированно использует информационные технологии и интернет для объединения недовольства в действия. Революция в России давно зарекомендовала себя как наиболее выгодный и действенный вариант. Вырастить нового харизматичного лидера, сформировать информационный повод куда проще, чем воевать и давить на страну, покорить которую не смог ни один внешний враг за всю историю.

Это значит, что людям в нашей стране стоит быть внимательнее. Отделять «зерна от плевел», иметь в виду новые подходы и понимать, что раз уж либеральный проект дискредитировал себя, новые попытки будут под новыми личинами: ультра-патриотических движений, псевдо-коммунистических или каких-либо других.

Безусловно, у граждан России есть поводы для внутреннего недовольства, но в сложившихся условиях решать свои проблемы необходимо самостоятельно, а не повторять исторические ошибки, раз за разом приводящие к отказу от Родины на радость внешнему врагу.