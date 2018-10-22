«Герои борьбы за независимость Индии никак не связаны с партией власти»

Нью-Дели, , 21:59 — REGNUM Оппозиционная партия «Индийский национальный конгресс» (ИНК) обвинила Нарендру Моди, премьер-министра Индии и лидера «Индийской народной партии» («Бхаратия джаната парти» или БДП) в попытках «переписать историю» и «заработать политические очки» на героях борьбы за независимость Индии. Об этом сообщило индийское новостное издание «Наводайя Таймс».

Активное участие Нарендры Моди в торжествах, посвященных деятельности одного из лидеров борьбы за независимость Индии Субхаса Чандра Боса, также известного как Нетаджи, вызвало негативную реакцию со стороны ИНК. Официальный представитель партии Абхишек Ману Сингх заявил, что «Бхаратия джаната парти», не имеющая никакого отношения к национально-освободительному движению, в преддверии выборов стремится присвоить себе достояние Нетаджи.

Представитель «Индийского национального конгресса» подчеркнул, что прародители БДП не поддерживали идеологию Субхаса Чандра Боса. По словам Абхишека Ману Сингха, накануне парламентских выборов 2019 года «Индийская народная партия» стремится внушить общественности, будто существовали неразрешимые противоречия между Нетаджи и Джавахарлалом Неру — лидером партии ИНК. «Индийский национальный конгресс» является основным соперником правящей партии БДП.