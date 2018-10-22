Премьер-министр Бангладеш пообещала побороть бедность и голод к 2020 году

Дакка, , 19:22 — REGNUM Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина заявила, что ее партия «Авами лиг» («Народная лига») сможет окончательно победить бедность и голод к 2020 году в случае победы на предстоящих парламентских выборах. Данное заявление глава южноазиатского государства сделала 21 октября в ходе видеоконференции по случаю открытия 66 стадионов и многоцелевого крытого спортивного комплекса.

Шейх Хасина подчеркнула, что действующее правительство Бангладеш во главе с партией «Авами лиг» добилось существенных успехов в борьбе с бедностью. По сообщению индийского новостного издания «Дакка трибьюн», уровень бедности в стране снизился до 21%. По мнению премьер-министра страны, это дает основания полагать, что с бедностью и голодом будет окончательно покончено к столетию со дня рождения шейха Муджибура Рахмана — героя борьбы за независимость и «отца нации» Бангладеш.