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Убийство Хашогги «неуважительно по отношению к Трампу» — сенатор США

Политика

А не только аморально само по себе

Вашингтон, 22 октября 2018, 17:10 — REGNUM  Произошедшее с оппозиционным саудовским журналистом Джамалем Хашогги безнравственно — но у случившегося есть и другой аспект, затрагивающий внешнеполитическую позицию Дональда Трампа, считает сенатор Марко Рубио. В своем твиттере сенатор пишет:

«Убийство Хашогги было безнравственным. Но оно также было неуважительно по отношению к Трампу и тем из нас, кто поддерживал стратегический альянс с Саудовской Аравией. Они не только убили этого человека, они поставили президента США и их союзников в Конгрессе в страшно затруднительное положение».

Как сообщало ИА REGNUM, Саудовская Аравия признала факт смерти оппозиционного журналиста в консульстве страны в Турции. Король и наследный принц выразили соболезнования семье Хашогги. По официальной информации, убийство произошло в результате несчастного случая, когда Хашогги начал звать на помощь, что вызвало панику среди представителей королевства, который его «случайно» задушили.

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Исчезновение журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле
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