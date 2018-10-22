Убийство Хашогги «неуважительно по отношению к Трампу» — сенатор США

Вашингтон, , 17:10 — REGNUM Произошедшее с оппозиционным саудовским журналистом Джамалем Хашогги безнравственно — но у случившегося есть и другой аспект, затрагивающий внешнеполитическую позицию Дональда Трампа, считает сенатор Марко Рубио. В своем твиттере сенатор пишет:

«Убийство Хашогги было безнравственным. Но оно также было неуважительно по отношению к Трампу и тем из нас, кто поддерживал стратегический альянс с Саудовской Аравией. Они не только убили этого человека, они поставили президента США и их союзников в Конгрессе в страшно затруднительное положение».

Как сообщало ИА REGNUM, Саудовская Аравия признала факт смерти оппозиционного журналиста в консульстве страны в Турции. Король и наследный принц выразили соболезнования семье Хашогги. По официальной информации, убийство произошло в результате несчастного случая, когда Хашогги начал звать на помощь, что вызвало панику среди представителей королевства, который его «случайно» задушили.

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