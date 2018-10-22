Нарендра Моди: Индия ответит на нападение ударом двойной силы

Нью-Дели, , 16:54 — REGNUM Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что его страна ответит на попытки захватить ее территорию ударом двойной силы. По сообщению индийского новостного издания «Джагран», соответствующее заявление он сделал 21 октября на празднованиях по случаю 75-ой годовщины формирования правительства «Азад Хинд» («Свободная Индия») во главе с Субхасом Чандра Босом.

Нарендра Моди уделил особое внимание программам правительства Индии по переоснащению вооруженных сил страны с целью повышения их возможностей по защите индийских территории и суверенитета. Он также подчеркнул, что помочь населению Индии в борьбе с угрозами из вне смогут патриотизм и ощущение так называемой «индийскости» — чувство принадлежности к индийским обществу, культуре и национальному духу.

В настоящее время в Индии проходят широкомасштабные празднования, посвященные 75-ой годовщине создания Субхасом Чандра Босом правительства «Азад Хинд». Субхас Чандра Бос являлся одним из лидеров борьбы за независимость Индии от Великобритании наряду с Джавахарлалом Неру и Махатмой Ганди. В 1943 году на той небольшой части территории Индии, которую занимали японские войска, он создал правительство «Свободная Индия», целью которого была борьба с британским колониальным владычеством.