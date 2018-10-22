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Главный министр штата Панджаб призвал создать кодекс религиозных собраний

Политика

Главный министр индийского штата Панджаб предложил правительству штата сформулировать общие правила проведения религиозных собраний

Главный министр штата Панджаб призвал создать кодекс религиозных собраний
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Дивали

Нью-Дели, 22 октября 2018, 20:42 — REGNUM  Главный министр индийского штата Панджаб Амариндер Сингх поручил правительству штата разработать общие правила для проведения религиозных собраний. Это надо сделать, по его мнению, для того чтобы в будущем предотвратить техногенные трагедии. Как сообщает индийская газета «Джагран», главный министр обратил особое внимание на организацию приближающегося индусского праздника Дивали. Правила поведения для участников массовых торжеств должны быть чётко расписаны и соблюдаться в любой части штата, по какому бы поводу ни проводились массовые торжества. Такое поручение главного министра обусловлено трагедией в Амритсаре, где во время праздника в толпу людей въехал поезд, жертвы трагедии исчисляются десятками человек.

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Зарубежная хроника
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