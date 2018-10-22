Евросоюз призывает США и Россию сохранить ДРСМД

Брюссель, , 16:46 — REGNUM Евросоюз призвал США и Россию сохранить Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), 22 октября передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению пресс-секретаря ЕС Майи Косьянчич, ДРСМД «способствовал концу холодной войны, концу гонки ядерных вооружений и является одним из краеугольных камней архитектуры европейской безопасности».

Брюссель призывает США и Россию «оставаться в конструктивном диалоге для сохранения этого договора».

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