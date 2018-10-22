Понедельник, 22 Октября 2018 года
17:17:45 МСК

Евросоюз призывает США и Россию сохранить ДРСМД

Политика

Договор «способствовал концу холодной войны, концу гонки ядерных вооружений и является одним из краеугольных камней архитектуры европейской безопасности»

Брюссель, 22 октября 2018, 16:46 — REGNUM  Евросоюз призвал США и Россию сохранить Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), 22 октября передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению пресс-секретаря ЕС Майи Косьянчич, ДРСМД «способствовал концу холодной войны, концу гонки ядерных вооружений и является одним из краеугольных камней архитектуры европейской безопасности».

Брюссель призывает США и Россию «оставаться в конструктивном диалоге для сохранения этого договора».

Читайте также: Лавров: В отличие от США, у России есть конкретные вопросы по РСДМ и СНВ-3

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Российско-американские отношения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить