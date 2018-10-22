Глава МВД Индии посетит штат Джамму и Кашмир

Штат Джамму и Кашмир, Индия, , 22:21 — REGNUM 23 октября министр внутренних дел Индии Раджнатх Сингх посетит штат Джамму и Кашмир для проверки работы правоохранительных органов в регионе, оценки общей ситуации в штате, а также для общения с политическим руководством.

Как сообщает индийская газета «Джагран», Раджнатх Сингх планирует встретиться с губернатором штата Сатья Пал Маликом. Кроме посещения долины Кашмир и инспекции границы с Пакистаном министр внутренних дел собирается также встретится с лидерами политических партий, отказавшихся участвовать в региональных выборах.

Штат Джамму и Кашмир является особой территорией в Индии, в последнее время ситуация усугубилась разразившимся конфликтом с Пакистаном на фоне убийства трёх полицейских боевиками «Хизбулл Муджахеддин», которая считается в Индии террористической организацией.