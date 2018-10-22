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Китай и Индия сообща спасают жителей штата Аруначал-Прадеш от наводнения

Политика

Индия предпринимает действия по спасению жителей штата Аруначал-Прадеш наводнения, спровоцированного созданием искусственного озера в Тибете

Нью-Дели, 22 октября 2018, 19:55 — REGNUM  19 октября началось наводнение в штате Аруначал-Прадеш, столицей которого является город Итанагар: оно было спровоцировано созданием искусственного озера в Тибете. Правительство Китая заблаговременно предупредило Индию о возможной опасности, грозящей жителям региона.

Как сообщает индийская газета «Джагран», правительство штата организовало переселение жителей на высокий берег реки Верхний Сианг, протекающей в штате Аруначал-Прадеш. Министр здравоохранения штата Аруначал-Прадеш Ало Либанг подтвердил, что информацию о наводнении правительство штата получило заблаговременно от посольства Китая в Индии.

Сотрудничество Индии и Китая в северо-восточной Индии имеет особое значение, так как территория штата Аруначал-Прадеш является предметом территориального спора между Индией и Китаем, китайское правительство называет эту территорию Южным Тибетом.

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Зарубежная хроника
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