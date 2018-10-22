Выдержит ли экономика РФ бремя новой холодной войны?

Москва, , 17:21 — REGNUM Та гонка вооружений, которую в настоящее время развязывают США выходом из договора РСМД, существенно отличается от той, в которой в своё время участвовал Советский Союз. Об этом 22 октября корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог Владимир Шаповалов.

«Сегодня существенной опасности нет, потому что мы живём в совершенно иной ситуации, — сказал эксперт. — И Россия не та, и Америка не та. Более того, мы видим, что Россия способна к адекватным ассиметричным действиям в сфере развития военно-промышленного комплекса, которые не требуют существенных вложений. Более того, это создает цепочку производств, которые стимулируют развитие экономики. Что касается санкционных мер, то здесь ситуация несколько иная. Санкции, конечно, бьют по российской экономике, но они не связаны напрямую с договором РСМД, и РФ им в настоящий момент противостоит достаточно эффективно».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, за сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности уже высказался президент Франции Эммануэль Макрон. В ходе разговора с президентом США Дональдом Трампом Макрон заявил, что этот документ играет важную роль для безопасности ЕС.

«Президент Республики подчеркнул важность этого соглашения, особенно в отношении европейской безопасности и нашей стратегической стабильности», — сообщило британское агентство Reuters.

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