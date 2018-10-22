Выход США из договора РСМД пролоббирован американским ВПК?

Москва, , 17:20 — REGNUM Для ВПК Соединённых Штатов Америки наступил благоприятный момент увеличить свои прибыли, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 22 октября корреспонденту ИА REGNUM, рассуждая о том, кто повлиял на президента США Дональда Трампа, решившего вывести США из договора о РСМД.

«Это решение активно лоббирует американский ВПК, — сказал Шаповалов. — Увидев ощутимые успехи России в плане создания новых альтернативных вооружений, США столкнулись с тем, что неспособны противостоять России по целому ряду моментов. С другой стороны, есть очень активный американский ВПК, который стремится использовать охлаждение отношений между США и РФ для максимизации собственной прибыли, и сейчас для этого очень удобное время, причём не только с точки зрения внешнеполитической конъюнктуры, но также и внутриполитической. Такие люди, как [советник президента США по национальной безопасности] Джон Болтон, очень успешно манипулируют этой темой, и для ВПК настаёт удобная ситуация для того, чтобы пролоббировать существенное повышение военных расходов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Россия уже официально осудила решение властей США о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

По словам дипломата, Москва с тревогой и осуждением восприняла новые попытки США методом шантажа добиться от России уступок в сфере безопасности и стратегической стабильности.

«Неоднократно говорилось с российской стороны, что никаких оснований для обвинений в том, что Россия якобы нарушает этот договор, у американцев нет», — сказал Рябков.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД РФ: Москва осуждает намерение Вашингтона выйти из договора РСМД