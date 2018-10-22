США отменили совместные военные учения с Республикой Корея

Сеул, , 16:50 — REGNUM США приняли решение отменить крупные совместные с Южной Кореей учения военно-воздушных сил «Vigilant Ace», чтобы не подрывать переговорный процесс с КНДР. К такому соглашению пришли министры обороны двух стран Джеймс Мэттис и Чон Кён Ду в ходе личных консультаций.

Как сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap, учения всё же состоятся в декабре, но будут значительно меньше по масштабу, и в них примут участие лишь южнокорейские военнослужащие.

Учения «Vigilant Ace» проводятся ежегодно с 2015 года, в прошлом году в них были задействованы 230 боевых самолётов, в том числе 24 истребителя-стелс, а также 12 тысяч военнослужащих. Проведение такого рода учений неизменно вызывало недовольство КНДР, так как на них фактически отрабатывался сценарий вторжения в Северную Корею. В 2018 году было отменено уже несколько совместных военных учений, что положительно сказывается на ходе переговоров между КНДР, США и Южной Кореей.