Выход США из РСМД объяснили подготовкой Трампа к выборам в Конгресс

Москва, , 17:14 — REGNUM На протяжении последнего периода времени США, с одной стороны, сами нарушают договор РСМД, и в то же время постоянно говорят о нарушениях со стороны РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 октября заявил политолог Владимир Шаповалов.

«Это не внезапно возникшая тема, — сказал Шаповалов, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о выходе США из договора РСМД. — Об этом в своё время говорил и [экс-президент США] Барак Обама. Это обсуждалось американским истеблишментом на протяжении многих лет. Теперь вопрос — почему сейчас? Ответ достаточно понятен — именно сейчас идёт активная фаза избирательной кампании [в Конгресс США]. В рамках этой предвыборной кампании достаточно активно обсуждается внешнеполитический контекст».

Свою роль, как считает Шаповалов, здесь сыграли обвинения России во вмешательстве в американские президентские выборы.

«Поскольку с одной стороны идёт активная кампания по дискредитации Трампа, а с другой — контркампания Республиканской партии, Трамп стремится позиционировать себя как жёсткого, решительного лидера», — сказал Шаповалов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, планы Дональда Трампа уже успел поддержать министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон. По его словам, Лондон по вопросу о РСМД солидаризируется с Вашингтоном.

Как сказал Уильямсон, Великобритания — союзник США, поэтому Лондон будет «абсолютно непоколебим» в поддержке Вашингтона в «отстаивании их чёткой позиции».