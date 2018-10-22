Южная Корея разрабатывает «налог на Google»

Сеул, , 19:34 — REGNUM 21 октября министр финансов Республики Корея Ким Дон Ён заявил, что правительство разрабатывает корпоративный налог на компании, работающие в сфере информационных технологий и телекоммуникаций. Главным образом налог будет направлен на филиалы иностранных IT компаний, работающих в Республике Корея — например, на Google, сообщает южнокорейский новостной портал KBS.

По действующему законодательству, иностранные компании платят только налог на добавленную стоимость, но не корпоративный налог, в отличие от национальных компаний, которые фактически оказываются в невыгодном положении, так как вынуждены платить оба налога.

Министр отметил, что разработка налога на иностранные IT компании началась после соответствующих рекомендаций Европейского союза и Организации экономического сотрудничества и развития. Также правительство готовится ввести налог на доход с инвестиций в криптовалюты.