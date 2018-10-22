Понедельник, 22 Октября 2018 года
17:17:50 МСК

Ценности важнее экономических интересов — генерал США о «деле Хашогги»

Политика

А что считает Трамп?

Вашингтон, 22 октября 2018, 16:43 — REGNUM  Убийство оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги поставило США перед выбором между интересами и ценностями, считает Мартин Демпси, отставной генерал, бывший председатель Объединённого комитета начальников штабов США.

«Жил в Саудовской Аравии в течение двух лет, с 2001 по 2003, — пишет Демпси в своем твиттере. — Уважаю министра иностранных дел Аделя аль Джубейра. Но совершенно невозможно, чтобы Мухаммед ибн Салман не знал об убийстве Хашогги. Для нас это — ясный случай взвешивания долгосрочных ценностей, с одной стороны, и краткосрочных экономических интересов. Ценности должны перевешивать».

Как сообщало ИА REGNUM, Дональд Трамп уже заявлял, что произошедшее с Хашогги может повлечь за собой последствия, но не такие, которые приведут к разрыву отношений между Вашингтоном и Эр-Риядом, тем более с учетом многомиллиардных контрактов на поставку оружия.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Исчезновение журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить