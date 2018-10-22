Ценности важнее экономических интересов — генерал США о «деле Хашогги»

Вашингтон, , 16:43 — REGNUM Убийство оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги поставило США перед выбором между интересами и ценностями, считает Мартин Демпси, отставной генерал, бывший председатель Объединённого комитета начальников штабов США.

«Жил в Саудовской Аравии в течение двух лет, с 2001 по 2003, — пишет Демпси в своем твиттере. — Уважаю министра иностранных дел Аделя аль Джубейра. Но совершенно невозможно, чтобы Мухаммед ибн Салман не знал об убийстве Хашогги. Для нас это — ясный случай взвешивания долгосрочных ценностей, с одной стороны, и краткосрочных экономических интересов. Ценности должны перевешивать».

Как сообщало ИА REGNUM, Дональд Трамп уже заявлял, что произошедшее с Хашогги может повлечь за собой последствия, но не такие, которые приведут к разрыву отношений между Вашингтоном и Эр-Риядом, тем более с учетом многомиллиардных контрактов на поставку оружия.