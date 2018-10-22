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Началась новая холодная война – политолог о выходе США из РСМД

Политика

РФ ждёт усиления угроз по периметру своих границ

Москва, 22 октября 2018, 17:13 — REGNUM  Выход Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) означает переход США к бесконтрольной холодной войне, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM 22 октября, комментируя соответствующее заявление президента США Дональда Трампа.

«Прежде всего нужно подчеркнуть, что речь идёт о последствиях не только для РФ, но и для всего мира, — сказал Шаповалов. — Мы можем сказать, что сегодня началась холодная война. Именно договор РСМД был завершением холодной войны. Именно этот документ создал мощную основу для мира в рамках Европы. И сейчас выход США из РСМД создает условия для возвращения холодной войны. Именно выход США из РСМД означает переход Америки к бесконтрольной холодной войне. Для России это, естественно, усиление внешних угроз, угроз по периметру российских границ и вероятности возвращения событий в логику холодной войны».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп объявил о намерении выйти из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). При этом глава Белого дома пообещал, что откажутся от разработок вооружения, запрещённого этим договором, если Россия и Китай пойдут на заключение нового договора.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп: США выйдут из договора РСМД

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Российско-американские отношения
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