США опасаются, что межкорейские проекты нарушают санкции

Пхеньян, , 18:05 — REGNUM Белый дом с крайней опаской относится к совместным межкорейским проектам, так как они могут противоречить резолюциям Совета Безопасности ООН.

Как сообщает южнокорейское информационное агентство Чосон Ильбо, США попросили Южную Корею предоставить список межкорейских проектов, а также настоятельно потребовали соблюдения санкций ООН при их реализации.

Представители Белого дома заявляют, что пытаются добиться прозрачности межкорейского сотрудничества. Кроме того, США пообещали, что откажутся от поддержки даже тех проектов, которые раннее были одобрены, если они будут противоречить санкциям ООН.

Раннее КНДР и Южная Корея договорились приступить к практической реализации соглашения о соединении и модернизации железных дорог. Однако Сеул настаивает на том, что прежде необходимо добиться смягчения санкций в отношении КНДР, так как на данный момент многие необходимые строительные детали и материалы находятся под запретом.