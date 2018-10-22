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«Власти должны признать неспособность построить храм Рамы в Айодхье»

Политика

Лидер индийской партии Шив Сена Аддхав Такерей обвинил правительство Нарендры Моди и правящую партию Индии в том, что они не могут выполнить свои обещания по строительству храма Рамы в Айодхье

Нью-Дели, 22 октября 2018, 20:17 — REGNUM  «Зачем обманывать людей по поводу храма Рамы? Правительство Нарендры Моди должно наконец признать, что обещание построить храм в Айодхье было ложным», — заявил председатель индийской партии Армия Шивы — «Шив Сена» Аддхав Такерей перед сторонниками партии 21 октября.

Политик также обвинил Нарендру Моди в том, что он играет на публику, не решая насущные проблемы индийского народа.

Если я могу остаться в правительстве и заставить правящую партию Индии работать на благо общества, тогда не вижу смысла уходить, — заявил политик.

Он также выразил уверенность в том, что его партия сможет повлиять на решение Индийской Народной Партии «Бхаратия Джаната Парти» (БДП) по поводу строительства храма Рамы в Айодхье.

Аддхав Такерей планирует выступить перед рабочими и сторонниками партии Шив Сена в штате Мадхья Прадеш.

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Зарубежная хроника
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