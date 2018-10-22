На Украине хотят переименовать Крым

Киев, , 16:31 — REGNUM На Украине рабочая группа, которая занимается разработкой проекта о «статусе» несуществующей Автономной Республики Крым, собирается рассмотреть вопрос о переименовании полуострова. Об этом сегодня, 22 октября, заявил журналистам депутат Верховной рады Рефат Чубаров.

Когда-то бежавший из Крыма Чубаров заявил, что рабочая группа подготовила проект изменений в Конституцию Украины. Все эти предложения вскоре будут направлены на рассмотрение конституционной комиссии, а затем — в Верховную раду.

Чубаров пояснил, что один из рассматриваемых рабочей группой вопросов — это название.

«Сейчас рабочее название — Крымская автономия, но параллельно есть предложения оставить существующее название — Автономная Республика Крым. И также (есть) предложение — Крымскотатарская автономия», — фантазирует Чубаров.

Он пояснил, что окончательно этот вопрос будет решать сама конституционная комиссия.

Также он добавил, что виртуальный представительный орган в Крыму будет называться Советом автономии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Украина продолжает считать Крым своей территорией, даже несмотря на референдум о самоопределении, по итогам которого полуостров решил вернуться в состав России.

Чтобы как-то поддерживать свои претензии на полуостров, Киев занимается созданием виртуальных структур, которые якобы являются крымскими. Так, на Украине есть «патрульная полиция Крыма», которая никогда не работала на полуострове, есть полномочный представитель президента Украины в Крыму, который никогда на полуострове не был.