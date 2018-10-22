Высший суд Мальдив признал результаты выборов действительными

Мале, , 17:13 — REGNUM 21 октября пять судей Высшего суда Мальдивской Республики единогласно постановили, что нет объективных доказательств фальсификации результатов президентских выборов, прошедших 23 сентября 2018 года.

Никто в здравом уме не будет считать, что есть причина аннулировать результат президентских выборов, — заявил журналистам член Избирательной Комиссии Мальдив Исмаил Хабиб после вердикта Высшего суда.

Члены оппозиционной коалиции Мальдив призвали к расследованию по делу о коррупции бывшего президента Абдуллы Ямина, призвав арестовать тех, кто помогает ему бежать из страны.

По информации мальдивского новостного агентства The Edition, пресс-секретарь нового президента страны Ибрагима Мохамеда Солиха Мария Ахмед Диди выразила радость по поводу вердикта суда.

Мы удовлетворены тем, что суд отстоял волю народа, ведь обвинение было основано на безосновательных гипотезах, — написала она в твиттере.