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МИД Индии: на Мальдивах будут уважать выбор народа

Политика

Индия выразила уверенность, что на Мальдивах будут уважать выбор народа на прошедших президентских выборах 2018 года

Нью-Дели, 22 октября 2018, 18:43 — REGNUM  Индия уверена, что на Мальдивах будут уважать выбор народа, ведь результаты выборов объективно отражают его стремление сохранить демократическое и конституционное правление в стране, — заявил официальный представитель министерства иностранных дел Индии Равеш Кумар.

Он также отметил, что ранее Индия также обращалась к правительству Мальдивских Островов с призывами следовать выбору народа и принципам демократии.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», Равеш Кумар отметил, что индийское правительство желает укрепить отношения между двумя странами.

Во время пресс-конференции он также оценил, что действующая администрация Мальдив открыто признала поражение на выборах.

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Зарубежная хроника
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