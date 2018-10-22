МИД Индии: на Мальдивах будут уважать выбор народа

Нью-Дели, , 18:43 — REGNUM Индия уверена, что на Мальдивах будут уважать выбор народа, ведь результаты выборов объективно отражают его стремление сохранить демократическое и конституционное правление в стране, — заявил официальный представитель министерства иностранных дел Индии Равеш Кумар.

Он также отметил, что ранее Индия также обращалась к правительству Мальдивских Островов с призывами следовать выбору народа и принципам демократии.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», Равеш Кумар отметил, что индийское правительство желает укрепить отношения между двумя странами.

Во время пресс-конференции он также оценил, что действующая администрация Мальдив открыто признала поражение на выборах.