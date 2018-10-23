Япония намерена использовать население Курил в своих целях?

Токио, , 08:01 — REGNUM Взгляд официального Токио на российские южные Курилы как на принадлежащие Японии «по праву, суверенные» земли противоречит итогам Второй мировой войны и условиям капитуляции милитаристской Японии в 1945 году. Почему же российский МИД, несмотря на неоднократные заявления о необсуждаемости принадлежности южных Курил России, продолжает по надуманным поводам затяжные переговоры о тех или иных аспектах их статуса, обсуждает обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Заявленная японским правительством во главе с Синдзо Абэ тактика отъема у России южных Курил предполагает развитие экономического сотрудничества с Россией в огромных масштабах. Позиция же Владимира Путина, демонстрирующая заинтересованность в развитии экономических программ между Россией и Японией, постоянно поддерживает японский интерес к продолжению «курильского наступления», заодно потихоньку вбивая клин в единство коллективного Запада.

Между тем японская тактика может быть нацелена еще и на то, чтобы соблазнить местное население южных Курил прекрасными условиями и через референдум увести их вместе с островами от России. Данная работа уже начата и ведется, например, через «заманивание» местных жителей в японские бизнес-проекты. Так, конкретные проекты по выращиванию клубники и помидоров на острове Кунашир предполагают создание рабочих мест и обучение в Японии, и могут быть реализованы уже в следующем году.

Читайте статью Можно ли подвергать сомнению итоги войны ради японской клубники? и другие публикации Анатолия Кошкина в проекте «Страсти по Курилам».