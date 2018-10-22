В Пакистане запустят программу по борьбе с бедностью

Исламабад, , 17:06 — REGNUM Премьер-министр Пакистана Имран Хан, возглавляя заседание руководства правящей партии Пакистана «Техрик-э-Инсаф» («Движение за справедливость»), принял решение о старте программы по борьбе с бедностью в стране.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, решение было принято на консультативном совещании партии при участии видных сенаторов, представляющих партию в верхней палате парламента страны.

О содержании программы ничего не известно, но сообщается, что общей целью является улучшение экономической ситуации в стране и, в частности, положения беднейших слоев населения. По словам сенатора от партии «Техрик-э-Инсаф» Фейсала Джаведа, официальный старт программы ожидается после 22 октября.