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В Пакистане запустят программу по борьбе с бедностью

Политика

Премьер-министр Пакистана Имран Хан обсудил с руководством своей партии новую программу по борьбе с бедностью

Исламабад, 22 октября 2018, 17:06 — REGNUM  Премьер-министр Пакистана Имран Хан, возглавляя заседание руководства правящей партии Пакистана «Техрик-э-Инсаф» («Движение за справедливость»), принял решение о старте программы по борьбе с бедностью в стране.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, решение было принято на консультативном совещании партии при участии видных сенаторов, представляющих партию в верхней палате парламента страны.

О содержании программы ничего не известно, но сообщается, что общей целью является улучшение экономической ситуации в стране и, в частности, положения беднейших слоев населения. По словам сенатора от партии «Техрик-э-Инсаф» Фейсала Джаведа, официальный старт программы ожидается после 22 октября.

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Зарубежная хроника
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