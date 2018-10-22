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Россия и Индия проведут военные учения в ноябре

Политика

В ноябре и декабре 2018 года Индия проведет ряд учений с 5-ю странами: США, Японией, Китаем, Сингапуром и Россией

Нью-Дели, 22 октября 2018, 17:48 — REGNUM  В ноябре и декабре 2018 года индийские вооруженные силы ожидает череда международных учений, некоторые из них будут проходить одновременно.

По сообщению индийского новостного агентства «Джагран» со ссылкой на штаб сухопутных войск Индии, 14 ноября в штате Раджастхан начнутся совместные учения сил специального назначения сухопутных войск США и Индии. Одновременно с этим в штате Уттар-Прадеш пройдут совместные учения российских мотострелков и индийской механизированной пехоты. Совместные учения «Индра-2018» пройдут в районе городе Бабина (шатат Уттар-Прадеш), где располагается штаб 31 механизированной дивизии сухопутных войск Индии.

Кроме учений с Россией и США, Индия проведет маневры с КНР, Сингапуром и Японией. Совместные индийско-японские учения также начнутся 14 ноября и будут посвящены отработке совместных действий силами береговой обороны.

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Зарубежная хроника
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