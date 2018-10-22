В Ярославле появился еще один заммэра с неясными полномочиями

Ярославль, , 16:19 — REGNUM В Ярославле появился заместитель мэра города Ярославля по вопросам имущественной и правовой политики. Постановление об этом подписал и.о. мэра города Владимир Волков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По данным источников ИА REGNUM, человек на эту должность уже есть, однако его имя в мэрии пока не называют.

Ранее такой должности в городской администрации не было. Комитет по управлению муниципальным имуществом структурно подчинялся заместителю мэра — директору департамента финансов. Правовое управление значилось в ведении руководителя аппарата мэрии.

При этом стоит отметить, что имущества у города Ярославля становится с каждым годом все меньше — в результате приватизации и передачи части имущества на уровень области. Правовые же вопросы носят прикладной характер и вряд ли требуют кураторства отдельного заместителя мэра.

Скорее всего, речь идет о создании должности «под человека». Не исключено, что новый чиновник займется каким-то конкретным проектом.

Последний такой пример — должность заммэра по вопросам взаимодействия с органами власти и информационной политики. Она была создана летом этого года, ее занял приехавший из Красноярска Алексей Аксютенко. Аксютенко уволился вместе с предыдущим мэром города Владимиром Слепцовым, после чего должность остается вакантной.