Лидер пакистанской оппозиции призвал вынести вотум недоверия правительству

Исламабад, , 17:50 — REGNUM В ходе пресс-конференции в Исламабаде бывший президент Пакистана, председатель оппозиционной Пакистанской народной партии Асиф Али Зардари призвал все партии выступить против правительства.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, политик заявил, что за два месяца у власти правительство партии «Техрик-э-Инсаф» («Движение за справедливость») продемонстрировало свою полную некомпетентность. По мнению Зардари, все партии, представленные в парламенте, должны объединиться, чтобы вынести вотум недоверия правительству.

Говоря об антикоррупционной кампании, Зарадари сравнил допросы «слуг народа» со временами генерала Мушаррафа. По словам политика, «когда некоторые люди получают власть, их поведение кардинально меняется».