Пакистанский МИД: мы поддерживаем демократический процесс в Афганистане

Исламабад, , 18:48 — REGNUM Пакистанский телеканал Samaa TV сообщал о телефонном разговоре министра иностранных дел Пакистана Шаха Мехмуда Куреши с афганским коллегой Салахуддином Раббани. Глава МИД Пакистана выразил соболезнования главе внешнеполитического ведомства в связи с убийством губернатора, начальников полиции и разведки во время нападения в Кандагаре и пообещал «работать вместе с Кабулом, чтобы добиться долгосрочного мира и стабильности в стране».

По словам министра, Пакистан заинтересован в том, чтобы положить конец конфликту в стране и готов приложить все усилия, чтобы помочь Афганистану в деле мирного строительства.