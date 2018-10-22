Понедельник, 22 Октября 2018 года
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Пакистанский МИД: мы поддерживаем демократический процесс в Афганистане

Политика

В ходе телефонного разговора со своим афганским коллегой министр иностранных дел Пакистана заверил его в том, что Исламабад полностью поддерживает демократический процесс в стране и будет добиваться установления мира и стабильности на территории соседа

Исламабад, 22 октября 2018, 18:48 — REGNUM  Пакистанский телеканал Samaa TV сообщал о телефонном разговоре министра иностранных дел Пакистана Шаха Мехмуда Куреши с афганским коллегой Салахуддином Раббани. Глава МИД Пакистана выразил соболезнования главе внешнеполитического ведомства в связи с убийством губернатора, начальников полиции и разведки во время нападения в Кандагаре и пообещал «работать вместе с Кабулом, чтобы добиться долгосрочного мира и стабильности в стране».

По словам министра, Пакистан заинтересован в том, чтобы положить конец конфликту в стране и готов приложить все усилия, чтобы помочь Афганистану в деле мирного строительства.

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Зарубежная хроника
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