Министр финансов Пакистана: это последний наш кредит у МВФ

Исламабад, , 19:19 — REGNUM Министр финансов Пакистана Асад Умар выступил перед брокерами и журналистами на фондовой бирже в Карачи. По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV от 21 октября, министр прямо заявил, что страна движется к дефолту.

Для того, чтобы избежать катастрофического положения, по мнению Асада Умара, стране нужны ограничения на импорт, поэтому нет необходимости искусственно поддерживать обменный курс рупии. «Ни одна лавка не закроется, но торговцам, которые полагаются на импортные товары, нужно быть готовым к сокращению прибыли», — добавил министр.

Хотя нынешний дефицит платежного баланса составляет 18 миллиардов долларов, по словам министра, наблюдается рост экспорта, а также приток денежных переводов из-за границы. Асад Умар надеется, что кредит, за которым Пакистан обратился к МВФ для спасения экономики, будет последним в истории страны.