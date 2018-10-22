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Премьер-министр Эфиопии объяснил массовые задержания подростков в стране

Политика

Глава правительства Эфиопии Абий Ахмед прокомментировал ситуацию с массовыми задержаниями подростков в столице и штатах страны, назвав основной причиной профилактику правонарушений

Аддис-Абеба, 22 октября 2018, 19:25 — REGNUM  Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед объяснил произвольное задержание полицией молодежи в Аддис-Абебе и регионах необходимостью принятия профилактических мер для предотвращения ситуаций, подобных тем, которые произошли в последнее время, сообщает 21 октября эфиопское новостное агентство Mereja.

Напомним, что в течение сентября и начала октября нынешнего года по стране прокатилась волна протестов против действующей власти, а также вспыхнул межэтнический конфликт, в которых участвовали преимущественно молодые люди.

Премьер-министр, который встречался с задержанными в своем кабинете еще до их освобождения, извинялся и просил молодежь рассматривать их содержание под стражей в качестве жертвы, которую они заплатили за реформу, которая проходит в Эфиопии.

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Зарубежная хроника
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