Эфиопия введет электронную систему подсчета голосов на выборах в 2020 году

Аддис-Абеба, , 22:02 — REGNUM Согласно заявлению представителей Национальной избирательной комиссии Эфиопии, на следующий парламентских выборах, которые пройдут в 2020-ом году ныне действующий избирательный процесс будет улучшен путем введения новых технологий — электронной системы подсчета голосов, основанной на биометрической регистрации избирателей. Об этом сообщает информационное агентство Эфиопии The Ethiopian Herald.

Директор по связям с общественностью Тесфалем Абай сообщил, что Совет избирательной комиссии приступил к исследованию, чтобы применить систему биометрическую систему регистрации избирателей, которая сможет помочь повысить доверие избирателей и обеспечить прозрачность в ходе избирательного процесса.

Тесфалем Абай также уточнил, что исследование было начато в сотрудничестве с Министерством науки и технологий, чтобы преобразовать карточную систему регистрации избирателей в биометрическую. По его словам, внедрение системы биометрической регистрации избирателей взято из опыта Зимбабвийского избирательного совета.