Понедельник, 22 Октября 2018 года
22:25:30 МСК

Эфиопия введет электронную систему подсчета голосов на выборах в 2020 году

Политика

Национальная избирательная комиссия Эфиопии заявила, что принимает фундаментальные меры по реформированию системы избирательного процесса путем введения электронной избирательной системы на следующих национальных выборах, которые пройдут в 2020 году

Аддис-Абеба, 22 октября 2018, 22:02 — REGNUM  Согласно заявлению представителей Национальной избирательной комиссии Эфиопии, на следующий парламентских выборах, которые пройдут в 2020-ом году ныне действующий избирательный процесс будет улучшен путем введения новых технологий — электронной системы подсчета голосов, основанной на биометрической регистрации избирателей. Об этом сообщает информационное агентство Эфиопии The Ethiopian Herald.

Директор по связям с общественностью Тесфалем Абай сообщил, что Совет избирательной комиссии приступил к исследованию, чтобы применить систему биометрическую систему регистрации избирателей, которая сможет помочь повысить доверие избирателей и обеспечить прозрачность в ходе избирательного процесса.

Тесфалем Абай также уточнил, что исследование было начато в сотрудничестве с Министерством науки и технологий, чтобы преобразовать карточную систему регистрации избирателей в биометрическую. По его словам, внедрение системы биометрической регистрации избирателей взято из опыта Зимбабвийского избирательного совета.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить