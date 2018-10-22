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Реформа финансовой системы Эфиопии принесет бюджету страны $1,5 млрд

Политика

Управление по доходам администрации Аддис-Абебы заявило, что планирует обеспечить общий доход в казну в размере 1,5 млрд долларов в 2018/19 финансовом году, из которых 875 млн будет извлечено вследствие изменения налоговой политики

Реформа финансовой системы Эфиопии принесет бюджету страны $1,5 млрд
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
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Аддис-Абеба, 22 октября 2018, 18:52 — REGNUM  В администрации столицы Эфиопии Аддис-Абебы заявили, что благодаря начатой реформе в финансовом секторе удастся получить в казну страны и, в частности, города около 1,5 млрд долларов в 2018/19 финансовом году. Директор администрации Шисемо Селассие сообщил, что власти города для реализации этого плана, сосредоточили внимание на пяти основных областях, среди которых улучшение качества трудовых ресурсов и оптимизация налоговой системы. Об этом сообщило 21 октября эфиопское новостное агентство Mereja.

Директор также уточнил, что власти провели консультации с налогоплательщиками, бухгалтерами и представителями деловых кругов по поводу недостатков процедуры взимания налогов.

По словам г-на Шисемо Селассие, нехватка информации, отказ от применения новых технологий, нехватка кассового оборудования и неэффективное распоряжение налоговыми сборами — вот некоторые из проблем, стоящих перед властью для достижения намеченной цели.

По мнению директора, создание институционального имиджа, обеспечение прозрачности, а также быстрого и эффективного обслуживания являются неотложной задачей для решения проблем на пути к эффективной налоговой системе.

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Зарубежная хроника
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