Фронт освобождения Оромо в Эфиопии согласился разоружить своих сторонников

Аддис-Абеба, , 17:19 — REGNUM По сообщениям местного населения штата Оромо, солдаты Фронта конфисковали у жителей все выданное ранее оружие. В начале октября глава оборонного ведомства Эфиопии выдвинул ультиматум руководству Фронта, в котором приказал главе организации разоружить своих сторонников, иначе оружие будет отобрано силами специального назначения страны, сообщает эфиопских новостной ресурс ESAT.

Ранее Дауд Ибса, лидер сепаратистской организации ФОО, в интервью эфиопскому ресурсу VOA признал, что у него есть вооруженные солдаты на юге и западе региона Оромо, хотя и не уточнил количество.

В связи с этим полиция западного региона Эфиопии Бенишангуль-Гумуз, перешла от слов к действиям и заявила, что силы спецназа расправились с незаконным военным лагерем по подготовке боевиков Фронта.

Фронт освобождения Оромо и ряд других вооруженных оппозиционных групп вернулись в Эфиопию со своей базы в Эритрее после того, как они достигли мирного соглашения с правительством. Сделка предполагала, что оппозиция сдает оружие и после этого может осуществлять свою деятельность в стране. Однако Дауд Ибса, лидер ФОО, настаивает на том, что с правительством такой сделки заключено не было.