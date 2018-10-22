Парламент Уругвая одобрил закон о защите прав транссексуалов

Монтевидео, , 18:04 — REGNUM Вслед за Верхней палатой уругвайского парламента — Сенатом, Нижняя палата — Палата депутатов — одобрила законопроект, устанавливающий меры по борьбе с дискриминацией в отношении транссексуалов и обеспечению им права доступа к работе, права на жилище и права на хирургическую операцию. Об этом сообщило аргентинское агентство «Инфобае» со ссылкой на депутата Нижней палаты парламента республики Николаса Вьеру.

«За» проголосовали 66 из 88 депутатов. Примечательно, что законопроект поддержала не только правящая коалиция «Широкий фронт», выступающая с левых позиций, но и правая оппозиция.

В соответствии с данным законом упрощается процедура смены имени и фамилии для транссексуалов, а государственные и муниципальные учреждения и органы власти обязаны каждый год предоставлять представителям данной категории населения квоту не менее 1% на рабочие места.

Принятию закона предшествовали жаркие дебаты в Палате депутатов. Наиболее острые дискуссии вызвало положение, устанавливающее, что для смены пола и имени, а также для прохождения заместительной гормональной терапии гражданам, не достигшим возраста 18 лет, не требуется согласие своих законных представителей. Разгромной критике некоторых парламентариев было подвергнуто и предложение о выплате компенсаций транссексуалам, родившимся до 31 декабря 1975 года, — жертвам «институционального насилия».