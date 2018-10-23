Почему Венгрию уже не убеждают украинские доводы о «российской агрессии»?

Ужгород, Украина, , 07:05 — REGNUM После того, как 313 украинских венгров из числа госслужащих и депутатов, имеющих двойное гражданство, попали в список «Миротворца», отношения между Венгрией и Украиной резко обострились. Ряд украинских чиновников-венгров, будучи поставлены перед выбором — или венгерский паспорт, или должность, выбрали паспорт, но ход событий на этом отнюдь не прекращается. О происходящем между двумя странами рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

После встречи с послом Украины и Венгрии представитель венгерского МИЛ Левенте Мадьяр выступил с заявлением, в котором указал, что список «Миротворца» — это «список смерти», а «антивенгерская политика на Украине вышла на новый уровень». Далее на правительственном сайте Венгрии было указано, что глава МИД этой страны Петер Сийярто обсудил киевскую линию поведения с генсеком НАТО и представителями госдепа США, причем Сийярто не верит, что Киев не связан с публикацией в «Миротворце», ведь добавленные на сайт личные данные не находятся в открытом доступе и могли выйти только из правительственных источников.

Венгерская пресса, в свою очередь, подливает масла в огонь, заявляя, что Венгрия не будет для Украины «мальчиком для битья», и предлагая привлечь другие страны ЕС к борьбе с украинскими властями. А что же Киев? Глава украинского МИД Павел Климкин поехал в Закарпатье, где сообщил, что не видит причин указывать на венгров «как на предателей», а «Миротворец» создан и вовсе для борьбы «с российской агрессией». Однако и в Закарпатье, и в Венгрии пояснения под лозунгом «российской агрессии» уже потеряли убедительность.

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