В Хартуме пройдет египетско-суданский саммит

Хартум, , 20:05 — REGNUM Посол Судана в Египте Абдельмахмуд Абдель Халим поделился с арабоязычным новостным телеканалом «Аль-Арабия», базирующимся в Объединенных Арабских Эмиратах, деталями предстоящего египетско-суданского саммита в столице Судана, городе Хартум. Президент Египта Абдуль Фаттах Ас-Сиси Хартум прибывает в Хартум 22 октября, где его встретит президент Судана Омар Аль-Башир.

В ходе саммита, который продлится до 25 октября, будут обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества между государствами, а также региональные и международные проблемы, которые вызывают взаимный интерес.

Предварительная встреча в верхах пройдет 23 октября, во время которой высокопоставленные чиновники стран должны будут обговорить все детали предстоящего саммита.

Источник также отмечают, что президенты Египта и Судана обсудят проекты, касающиеся образования, сельского хозяйства, здравоохранения, нефти и газа, торговли, СМИ, миграции, туризма и администрирования.