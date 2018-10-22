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Всемирная исламская лига: мы поддерживаем любой шаг саудовских властей

Политика

Верховный совет Всемирной исламской лиги выступил с заявлением о том, что он готов поддержать любой шаг властей Саудовской Аравии, так как все решения Эр-Рияда связаны с интересами мусульман

Эр-Рияд, 22 октября 2018, 17:20 — REGNUM  21 октября Верховный совет Всемирной исламской лиги выразил свою готовность поддержать любой шаг властей Королевства Саудовская Аравия, потому что все решения Эр-Рияда проистекают из общемусульманских ценностей. Как сообщает арабоязычный новостной телеканал «Аль-Арабия», базирующийся в Объединенных Арабских Эмиратах, данное заявление последовало после укрепления антисаудовских настроений во всем мире, причиной которых стало дело Джамаля Хашогги, саудовского журналиста, пропавшего в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

Верховный совет Всемирной исламской лиги отметил, что стабильность, а также внутренняя и внешняя безопасность королевства являются «красной линией», которую нельзя переступать.

По сообщению источника, заявление о поддержке Эр-Рияда было сделано во время 43-его заседания Верховного совета, который проходил в Мекке под руководством Верховного муфтия Саудовской Аравии Шейха Абдул Азиза бин Абдуллы Аль Шейха в присутствии именитых богословов и министров из 45 исламских государств.

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Зарубежная хроника
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