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Макрон пострадавшим в Од: «Государство с вами, я обещаю»

Политика

Глава французского государства встретился с пострадавшими жителями департамента Од

Макрон пострадавшим в Од: «Государство с вами, я обещаю»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Эммануэль Макрон

Каркасон, Франция, 22 октября 2018, 16:02 — REGNUM  Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с семьями погибших и пострадавшими от наводнения жителями французского департамента Од, пообещав, что государство окажет им помощь, сообщает Le Figaro.

«Мы поможем как можно скорее всё отремонтировать, не волнуйтесь. Государство будет с вами, я обещаю. Необходимо всё сделать быстро, чтобы ускорить процесс страховых выплат», — заявил глава государства во время встречи с жителями Вильялье.

Напомним, министр экономики Франции Бруно Ле Мероценил ущерб от наводнения в 200 млн евро. Это самое сильное наводнение в регионе с 1891 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон посетит Вильялье и Треб, серьезно пострадавшие от наводнения, которое обрушилось на юг Франции 16 октября 2018 года и унесло жизни 14 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Макрон прибудет в пострадавшие от наводнения районы на юге Франции

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