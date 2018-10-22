В Йемене десятки хуситов убиты в ходе воздушной атаки коалиции ОАЭ и КСА

Ходейда, Йемен, , 17:25 — REGNUM В результате воздушного удара арабской коалиции, состоящей из Объединенных Арабских Эмиратов и Королевства Саудовская Аравия, по йеменскому городу Ходейда были убиты десятки хуситов, членов военизированной группировки шиитов-зейдитов. Как сообщает арабоязычный новостной телеканал «Аль-Арабия», базирующийся в ОАЭ, среди погибших оказались 15 военных командиров хуситов .

Источник сообщает, что воздушные удары были также нанесены по городу Дурайхеми, который находится южнее Ходейды. Во время этих атак были убиты до 30 боевиков.

Ранее в Дурайхеми велись ожесточенные бои между правительственной армией Йемена и хуситами, однако теперь силы Национальной армии укрепились в городе, захватив базы боевиков.