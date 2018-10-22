Понедельник, 22 Октября 2018 года
19:05:19 МСК

В Йемене десятки хуситов убиты в ходе воздушной атаки коалиции ОАЭ и КСА

Политика

В Йемене убиты десятки хуситов в результате воздушного удара арабской коалиции, состоящей из Объединенных Арабских Эмиратов и Королевства Саудовская Аравия

Ходейда, Йемен, 22 октября 2018, 17:25 — REGNUM  В результате воздушного удара арабской коалиции, состоящей из Объединенных Арабских Эмиратов и Королевства Саудовская Аравия, по йеменскому городу Ходейда были убиты десятки хуситов, членов военизированной группировки шиитов-зейдитов. Как сообщает арабоязычный новостной телеканал «Аль-Арабия», базирующийся в ОАЭ, среди погибших оказались 15 военных командиров хуситов .

Источник сообщает, что воздушные удары были также нанесены по городу Дурайхеми, который находится южнее Ходейды. Во время этих атак были убиты до 30 боевиков.

Ранее в Дурайхеми велись ожесточенные бои между правительственной армией Йемена и хуситами, однако теперь силы Национальной армии укрепились в городе, захватив базы боевиков.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить