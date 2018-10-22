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Иордания не будет продлевать соглашения об аренде земель с Израилем

Политика

Король Иордании Абдулла II принял решение не продлевать соглашение об аренде пограничных земель с Израилем

Амман, 22 октября 2018, 19:01 — REGNUM  21 октября король Иордании Абдулла II принял решен не возобновлять исполнение одного из положений соглашения Вади-аль-Араба, где говорится о продлении аренды пограничных земель Иордании Израилю. Как сообщает арабоязычный новостной телеканал «Аль-Арабия», базирующийся в Объединенных Арабских Эмиратах, данное соглашение было заключено в 1994 году и предусматривало аренду пограничной территории на 25 лет.

Король Абдулла II, комментируя решение, заявил, что это действие стало еще одним подтверждением намерения иорданского правительства сделать все возможное для укрепления позиций страны и достижения спокойствия ее населения.

Ранее в Иордании прошла серия протестов с требованием не предоставлять под аренду пограничные территории страны, несмотря на попытки израильской стороны начать переговоры о возможности возобновить исполнение этого положения соглашения.

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Зарубежная хроника
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