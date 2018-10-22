В Иордании начались протесты с требованием политических реформ

Амман, , 17:38 — REGNUM В Иордании прошли забастовки, на которых протестующие требовали проведения политических реформ в стране. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Джазира» со штаб-квартирой в Дохе, главными требованиями забастовщиков стали проведение конституционной реформы и установление парламентской демократии в королевстве.

Волну протестов подняли представители «Национального комитета», который включает бывших военных, левые силы, а также исламистов. Иорданцы требовали начать борьбу с коррупцией и выбора более эффективной экономической стратегии, без которой невозможно поступательное развитие Иордании.

Государственные источники указывают на то, что в протестах приняли участие около 400 человек, которые также потребовали от Абдуллы II, действующего короля Иордании, вступить в конструктивный диалог с забастовщиками.